Bélgica em clima de fim de festa na Copa do Mundo 2022

A geração de grandes talentos, como De Bruyne e Hazard, vem decepcionando no Qatar

Após dois jogos realizados, é possível classificar a Bélgica como uma das grandes decepções da Copa do Mundo até aqui. A vitória sobre a agora eliminada equipe do Canadá, na estreia, veio sem muita superioridade e a derrota para o Marrocos, por 2 a 0, mostrou um time irreconhecível em campo. De Bruyne, um dos melhores craques da atualidade, pouco fez e Courtois, atual melhor goleiro do mundo, falhou. Os belgas chegam para a última rodada precisando vencer a Croácia para evitar a eliminação na fase de grupos.

A inclusão desta Bélgica entre as maiores decepções do Mundial após duas rodadas é baseada não apenas no desempenho ruim, muito abaixo do esperado, mas também no que este grupo de jogadores conseguiu fazer nos últimos anos. Em 2018 os belgas eliminaram o Brasil nas quartas de final e o terceiro lugar representou a melhor campanha do país em Copas do Mundo. A força do time pareceu se manter, exceção feita à derrocada de Eden Hazard, no ciclo até o Qatar, tanto que a Bélgica se manteve por muito tempo no topo do Ranking da Fifa até perder, apenas agora em 2022, o primeiro lugar para os brasileiros.

Existia uma expectativa que não vem sendo, nem de perto, concretizada. Um dos grandes jogadores de sua geração, Kevin De Bruyne tentou abaixar tais expectativas ao dizer, já no Qatar, que a seleção belga não tem chances de título em 2022 porque o grupo de jogadores está “muito velho”.

“Acho que nossa chance era em 2018. Temos um bom time, mas está envelhecendo. Perdemos alguns jogadores importantes. Temos alguns bons jogadores novos chegando, mas eles não estão no nível que os outros jogadores estavam em 2018”, afirmou De Bruyne entre o primeiro e segundo jogo da Copa do Mundo. Após a derrota para os marroquinos, que dificultou bastante a situação dos belgas no Qatar, o zagueiro Jan Vertonghen respondeu De Bruyne em tom de cobrança e escancarou que não é apenas dentro de campo que as coisas não andam bem para os Diabos Vermelhos.

“Em termos ofensivos não estamos criando oportunidades. Muitas coisas estão passando pela minha cabeça agora, mas é melhor não dizer nada mais em frente às câmaras. Foi insuficiente. Não criamos muitas oportunidades na frente, quase nenhuma, mas temos muita qualidade. Talvez estejamos a atacando mal porque os rapazes também são muito velhos”, criticou o experiente zagueiro.

Entre desacordos de quem cria e ataca, para quem constrói e defende, a verdade é que nada está dando certo. Todos estão deixando a desejar. A Bélgica não criou muitas chances e ainda desperdiçou as poucas oportunidades que teve, ao mesmo tempo em que sua defesa vai dando vida fácil aos adversários. Receita pronta para o insucesso.

Dentre todas as 32 seleções que estão no Qatar, a Bélgica é a que tem a 5ª maior média de idade: 27,8 anos, menos que Brasil e Argentina, por exemplo. O problema é que, ao contrário do que acontece com brasileiros e argentinos, a fábrica belga de grandes talentos não cria tantos bons jogadores ininterruptamente. De Ketelaere, do Milan, é um bom nome entre as caras novas, mas faltam outros, para outras posições, pensando na renovação do selecionado.

A tão famosa “geração belga” de Kevin De Bruyne, Eden Hazard e tantos outros envelheceu e é fato que a sua melhor chance de título foi em 2018 e adjacências. Ainda restam chances de passar de fase no Qatar e a Bélgica depende apenas de si: basta vencer a Croácia, em jogo extremamente difícil contra os atuais vice-campeões. Independentemente do que vier a acontecer, no entanto, o clima é de fim de festa para a seleção belga. Resta saber se eles ainda têm o que comemorar ou se irão mesmo voltar pra casa, com a certeza de ressaca.