Bayern de Munique x Boca Juniors: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Mundo de Clubes da Fifa 2025

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (20), no Hard Rock Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bayern de Munique e Boca Juniors se enfrentam nesta sexta-feira (20), às 22h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, na Flórida, pela segunda rodada do Grupo C do Mundial de Clubes da Fifa 2025. O DAZN transmite esse e os demais jogos do torneio de graça ( clique aqui para assistir ). Ou veja a programação completa aqui .

Como assistir Bayern de Munique x Boca Juniors online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Bayern de Munique entra em campo pela segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes com a chance de garantir a classificação antecipada para as oitavas de final. A equipe alemã lidera o Grupo C com três pontos após vencer o Auckland City por 10 a 0 na estreia, registrando a maior goleada da história dos torneios mundiais de clubes.

"Assisti a algumas partes do jogo (entre Boca Juniors e Benfica) e fiquei muito impressionado com a quantidade de torcedores do Boca no estádio", disse Gnabry.

"Acho que vai ser uma partida muito barulhenta por causa da torcida, então vai parecer um jogo fora de casa. Você não costuma ver esse tipo de jogo em geral", completou.

Do outro lado, o Boca Juniors busca a primeira vitória na competição. O time argentino empatou por 2 a 2 com o Benfica na rodada inicial e ocupa a terceira posição no grupo. Apenas os dois primeiros colocados de cada grupo se classificam para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes.

Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Guerreiro; Kimmich, Goretzka, Olise, Musiala, Coman; Harry Kane.

Boca Juniors: Marchesín; Advíncula, Battaglia, Costa, Blanco; Velasco, Delgado, Battaglia, Palacios, Zenon; Merentiel.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desfalques

Bayern de Munique

Ito, Kim, Buchmann e Alphonso Davies estão lesionados.

Boca Juniors

Figal e Ander Herrera, expulsos contra o Benfica, vão cumprir suspensão, enquanto Cavani está lesionado.

Que horas começa Bayern de Munique x Boca Juniors

Mundial de Clubes - Grupo C Hard Rock Stadium

Retrospecto Recente

Histórico de Confrontos Diretos

No único confronto entre as equipes, o Bayern de Munique venceu o Boca Juniors por 1 a 0 na final da Taça Intercontinental de 2001.

FCB Um BOC 1 0 Empate 0 Bayern de Munique 1 - 0 Boca Juniors 1 Gols feitos 0 Jogos com mais de 2.5 gols 0/1 Ambos os times marcam 0/1

Classificação