Bayern ignora proposta de R$ 217 milhões do Barcelona por Lewandowski

Clube espanhol aumentou o valor da oferta, mas os bávaros seguem fazendo jogo duro para liberar o atacante polonês

O Barcelona segue com o claro objetivo de investir na contratação do atacante polonês Robert Lewandowski para a próxima temporada do futebol europeu e voltou a fazer proposta pelo jogador. Nesta quinta-feira (30), o jornal alemão “Bild” garantiu que o Bayern de Munique recusou a terceira oferta vinda do clube catalão pelo atacante de 33 anos. Assim, o futuro de Lewandowski segue indefinido.

Ainda com base nas informações da publicação, a proposta colocada sobre a mesa pelo Barcelona foi de 40 milhões de euros (cerca de R$ 217 milhões na cotação atual) fixos, além de um bônus de mais cinco milhões de euros (R$ 27 milhões) de acordo com objetivos a serem cumpridos por Lewa. Apesar disso, o valor não agradou ao Bayern, que sequer abriu negociações.

A imprensa alemã já noticiou o quanto o Bayern de Munique espera receber pelo atleta e a tendência é que nenhuma quantia abaixo daquilo que foi estipulado seja aceita. A intenção dos alemães é negociar o atacante por pelo menos 50 milhões de euros (R$ 272 milhões) fixos e pagos de maneira imediata.

Mais artigos abaixo

Neste momento, o Barcelona não tem condições financeiras de arcar com tudo aquilo que foi pedido pelo Bayern de Munique. Além dos valores da negociação entre os clubes, o clube espanhol terá que se acertar financeiramente com o atleta, o que dificulta ainda mais a movimentação. Apesar disso, a diretoria do Barcelona espera desbloquear uma boa quantia financeira em breve para ter condições de se movimentar de maneira mais adequada no mercado da bola.

O Barça tem a contratação do centroavante cada vez mais como prioridade nesta janela de transferências. O brasileiro Raphinha, outro desejo do clube espanhol, entrou em acordo com o Chelsea e ficou mais distante da equipe blaugrana.

Lewandowski vai entrar em seu último ano sob vínculo com o Bayern de Munique e chegou a declarar publicamente a sua vontade de deixar o clube alemão. Apesar disso, a imprensa da Alemanha indicou que as intenções do jogador mudaram nas últimas semanas e ele passou a considerar uma permanência. O craque polonês está no Bayern desde a temporada 2014/15.