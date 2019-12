Mágico, Coutinho passa no teste do Bayern e mostra o que o Barça perde sem ele

Atacante não foi bem em sua passagem pelo Camp Nou. No entanto, está recuperando a boa forma com as cores do Bayern de Munique nesta temporada

Na noite de quarta-feira, e fizeram um dos piores clássicos dos últimos anos, registrando apenas seu segundo encontro sem gols em nos últimos 30 anos.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Nenhuma equipe criou muita chance de gols, com o anfitrião Barça sem a faísca necessária para dar vida à equipe. Toda vez que eles possuíam a bola, procuraram Lionel Messi para fazê-lo trabalhar sua mágica. A falta de um plano B era dolorosamente óbvia.

Não havia criatividade do lado de Ernesto Valverde, enquanto Antoine Griezmann, que assinou em conjunto, foi substituído por um jovem Ansu Fati com o tempo se esgotando, depois de não ter sido acertado no alvo durante o jogo.

O atacante francês custou ao clube € 120 milhões (£ 107 milhões / US$ 134 milhões), a mesma taxa paga por Philippe Coutinho em janeiro de 2018.

No entanto, enquanto o Barcelona estava lutando para criar chances no Camp Nou, o brasileiro estava em ação a 1.000 quilômetros de distância, começando pelo de Munique em , na .

Coutinho também foi substituído com o tempo se esgotando, mas havia tentado cinco chutes no total e dois no alvo, já que o Bayern registrou uma vitória tardia para ficar quatro pontos atrás do líder da liga, o Red Bull Leipzig.

Apesar de ser a compra mais cara do clube, o tempo de Coutinho em Barcelona parece ter acabado, tendo se mudado para Munique com um empréstimo de uma temporada com uma opção de compra incluída como parte do acordo.

Tendo decidido não aceitar a opção de compra de James Rodriguez pelo Real Madrid no verão passado, o Bayern poderia fazer o mesmo com Coutinho no verão de 2020, mas ele se tornou rapidamente um dos favoritos na Allianz Arena e seus companheiros de equipe estão pedindo para o clube contratá-lo permanentemente.

O atacante de 27 anos se recuperou após uma temporada decepcionante em 2018/2019 com o Barcelona e participou de cinco gols em um único jogo pela primeira vez na carreira no sábado, quando acertou um "hat-trick" e fez duas assistências em um jogo.

They don’t call Coutinho “The Magician" for nothing 🧙‍♂️pic.twitter.com/bCTqeMjZk4 — Goal (@goal) December 17, 2019

No total, Coutinho marcou sete gols e criou outros cinco em 21 jogos pelo Bayern, com uma média de uma participação em gols a cada 96 minutos.

Um desses sete gols ocorreu na Liga dos Campeões, onde ele completou o placar na vitória por 3 x 1 do Bayern sobre o , para se tornar o melhor jogador da fase de grupos da competição.

"Ele está em muito boa forma e está no caminho certo", disse o técnico do Bayern, Hansi Flick.

"Não é fácil vir para a e se estabelecer imediatamente. Ele mostrará sua qualidade novamente".

Três dias depois, Coutinho empatou com o Bremen. O desempenho recebeu ótimas críticas de Robert Lewandowski e David Alaba, que gostariam de ver o brasileiro por mais tempo vestindo o vermelho do Bayern no futuro próximo.

"Se você assistiu ao jogo hoje, temos que comprá-lo, certo?", Alaba se entusiasmou, enquanto Lewandowski foi igualmente efusivo em seus elogios.

"Esse foi o jogo dele hoje, com a bola, com o movimento", disse o atacante polonês ao site oficial do clube.

"Como ele fez isso foi excelente. Precisamos de um jogador assim. Estou muito satisfeito por ele ter mostrado como é bom e que grande potencial ele tem".

Mesmo com a falta de criatividade em El Clasico, o Barcelona ainda vê um futuro sem Coutinho e estaria disposto a vendê-lo por menos de € 120 milhões acordados como parte do acordo com o Bayern.

Eles já pagaram os salários de 2019-2020, receberam uma taxa de empréstimo de 8,5 milhões de euros e esperariam recuperar mais investimentos no verão.

Mais artigos abaixo

Com Thomas Muller, de 30 anos, admitindo que poderia deixar Munique após 20 anos no clube, Coutinho provou que pode ser o substituto perfeito como criador atrás de Lewandowski.

"Está planejado que eu fique aqui um ano. Estou me concentrando nessa época", disse Coutinho no início de dezembro. "Eu me sinto bem aqui. Se tudo correr bem, eu realmente gostaria de ficar."

Desde então, as coisas definitivamente correram bem para ele, com quatro gols, duas assistências e três vitórias em três jogos, ajudando-o a passar na audição do Bayern com cores vivas e dificultando muito para os dirigentes do clube não tornarem sua transferência permanente.