Bayern de Munique x Monaco ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do amistoso

Partida marca último compromisso de pré-temporada de bávaros e monegascos; veja tudo o que você precisa saber

Bayern de Munique e Monaco se enfrentam na tarde desta segunda-feira (7), às 12h (de Brasília), no Sportpark Unterhaching, em Munique, na Alemanha, por amistoso. A partida terá transmissão da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Esta será a última partida de pré-temporada do Bayern, que vem de duas vitórias seguidas: diante do Kawasaki, do Japão, no dia 29 de julho, e sobre o Liverpool, por 4 a 3, na última quarta. Após a saída de Sadio Mané para o futebol árabe, seguindo uma passagem de poucos brilho substituindo Robert Lewandowski, a equipe segue sonhando com a contratação do atacante inglês Harry Kane, do Tottenham.

Enquanto isso, o Monaco vem de dois reveses consecutivos, para o Genoa, por 1 a 0, e, mais recentemente, para o Arsenal, nos pênaltis, após empate de 1 a 1 no tempo normal, pela Copa Emirates. O início no Campeonato Francês acontece no próximo dia 13, medindo forças com o Clerment Foot.

Prováveis escalações

Bayern de Munique: Sommer; Mazraoui, Pavard, Kim, Davies; Kimmich, Laimer; Sane, Musiala, Gnabry; Tel. Técnico: Thomas Tuchel.

Monaco: Kohn; Matsima, Maripan, Salisu; Vanderson, Fofana, Camara, Henrique; Minamino, Volland; Ben Yedder. Técnico: Adi Hutter.

Desfalques

Bayern de Munique

Manuel Neuer e Rapahel Guerreiro (lesionados).

Monaco

Breel Embolo (recuperando forma física).

Quando é?