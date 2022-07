Liverpool x Manchester City: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Supercopa

Partida do Community Shield acontece neste sábado (30); veja como acompanhar na TV e na internet

Liverpool e Manchester City abrem a temporada do futebol inglês neste sábado (30), às 13h (de Brasília), com a disputa do Community Shield, que é a Supercopa da Inglaterra. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

O Manchester City chega para a disputa na condição de campeão da Premier League, enquanto o Liverpool se classificou por ter vencido a Copa da Inglaterra. Cada um dos dois times vai em busca de aumentando a coleção de troféus do Community Shield - os Citizens já têm seis enquanto os Reds acumulam 15.

As duas equipes têm este como o primeiro desafio oficial da temporada, mas não primeiro jogo, uma vez que ambas vêm de jogos amistosos de pré-temporada.

Prováveis escalações

Possível escalação do Liverpool: Adrian; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Firmino, Diaz.

Possível escalação do Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Stones, Cancelo; Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Haaland, Grealish.

Desfalques da partida

Manchester City:

Aymeric Laporte: lesionado.

Liverpool:

Alisson: dúvida

Diogo Jota, Alex Oxlade-Chamberlain, Calvin Ramsay e Caoimhin Kelleher: lesionados

Quando é?

JOGO Liverpool x Manchester City DATA Sábado, 30 de julho de 2022 LOCAL King Power Stadium, Leicester - ING HORÁRIO h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Manchester City

JOGO CAMPEONATO DATA Bayern de Munique 0 x 1 Manchester City Amistoso 23 de julho de 2022 Manchester City 2 x 1 América-MEX Amistoso 20 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO West Ham x Manchester City Premier League 7 de agosto de 2022 12h30 (de Brasília) Manchester City x Bournemouth Premier League 13 de agosto de 2022 11h (de Brasília)

Liverpool

JOGO CAMPEONATO DATA RB Salzburg 1 x 0 Liverpool Amistoso 27 de julho de 2022 RB Leipzig Amistoso 21 de julho de 2022

Próximas partidas