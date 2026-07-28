Bayern de Munique sobre a transferência de Díaz para o Al-Hilal: Seríamos idiotas

Jan-Christian Dreesen, diretor-executivo do Bayern de Munique, respondeu aos rumores que circularam recentemente sobre a transferência do colombiano Luis Díaz, estrela do clube bávaro, para o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Jan-Christian Dreesen minimizou todos os relatos que circulam sobre a transferência de Luis Díaz para o Al-Hilal, dizendo ao jornal alemão "Kicker": "Seríamos idiotas se vendêssemos o Díaz, não é mesmo?".

E acrescentou Dreesen: "Temos um elenco extremamente incrível, para ser sincero. Vamos começar a temporada e partir para marcar alguns gols!".

O jornal francês "L'Équipe" noticiou que o Al-Hilal apresentará uma proposta inicial de não menos que 70 milhões de euros para tentar convencer a diretoria do Bayern de Munique a negociar sua saída, em meio ao forte retorno do mercado saudita para movimentar o cenário europeu e mirar nomes de destaque.

O Al-Hilal não quer perder tempo durante o atual mercado da bola; após fechar a contratação de Crysencio Summerville, a equipe treinada por Simone Inzaghi almeja dar mais uma tacada de grande impacto no mercado de transferências com a contratação de um jogador de classe mundial.