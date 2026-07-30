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Bayern de Munique, notícias: Eberl considera venda de Hiroki Ito

O diretor esportivo Max Eberl pode imaginar uma venda de Hiroki Ito nesta janela de transferências. "Se houver alguma ideia de uma mudança no caso de Hiroki Ito, porque ele próprio percebe que a situação está difícil, então vamos nos ocupar disso", disse Eberl em uma rodada com a imprensa na quarta-feira.

O japonês de 27 anos é versátil na defesa, mas tem grande concorrência em suas duas posições de origem. Na lateral esquerda, Alphonso Davies (segundo Eberl, apesar de rumores em contrário, inegociável) e o recém-contratado Nathaniel Brown disputam minutos. Na zaga, Dayot Upamecano e Jonathan Tah são considerados titulares, e a primeira alternativa é Min-Jae Kim.

Ito chegou em 2024 por 23,5 milhões de euros vindo do Stuttgart e tem contrato até 2028. Em seus dois primeiros anos no Bayern, ele foi atrapalhado por problemas recorrentes de lesão. Além de Ito, Joao Palhinha, Sacha Boey e Bryan Zaragoza também devem deixar o clube de qualquer maneira.

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Bayern de Munique, notícias: Eberl fala sobre lesão de Saibari

O diretor esportivo do Bayern de Munique, Max Eberl, deu uma atualização sobre a situação do recém-contratado Ismael Saibari. Na apresentação de Nathaniel Brown, Eberl ressaltou que o marroquino, após sua lesão na última Copa do Mundo, não poderá fazer a próxima turnê pela Ásia com a equipe.

"Ismael já está com muita vontade. O ideal para ele seria participar também da turnê pela Ásia. Mas agora ele deve primeiro concluir a reabilitação com calma, para que esteja novamente totalmente à disposição depois da viagem. Então esperamos poder fazer com ele toda a última fase da preparação", disse Eberl.

Além disso, Serge Gnabry e Lennart Karl também estarão ausentes na Ásia: "Nem Serge nem Lennart vão viajar. Não faz sentido fazer dois voos de onze horas durante a reabilitação."

Também não estará presente: Jamal Musiala, que teve de passar por uma pequena operação após a Copa do Mundo. "No caso de Jamal, naturalmente houve essa lesão grave", disse Eberl. "Agora, esperamos, ele deu o último passo com a retirada da placa. Tomara que isso o liberte um pouco também de forma simbólica. Não tem sido fácil para ele, porque as expectativas eram altas. As dele também."

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