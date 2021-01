Bayern admite perder Alaba para Real Madrid e se interessa por Militão

Com a provável saída de Alaba, clube bávaro se junta a Liverpool, Juventus, Tottenham e Dortmund como mais um interessado nos serviços de Éder Militão

Em fim de contrato com o de Munique, David Alaba é um dos nomes que prometem agitar o mercado nos próximos meses, com os alemães já admitindo que devem perdê-lo para o Real Madrid. A partir disso, o clube bávaro - assim como , , e - também mostra interesse em um defensor merengue: o brasileiro Eder Militão, de apenas 22 anos.

Contratado pelo Bayern de Munique em 2008, Alaba está prestes a se despedir da Bundesliga. O vínculo do austríaco com o clube bávaro é válido apenas até a metade de 2021 e, com isso, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e se transferir sem custos após o período. E o grande favorito na corrida para ficar com o lateral, que também pode atuar como zagueiro ou no meio de campo, é o .

Até mesmo o Bayern já admite que o jogador de 28 anos não deve ficar na Alemanha e que seu destino mais provável é realmente o clube merengue. Com isso, o atual campeão da Liga dos Campeões já monitora um outro nome do gigante espanhol, o zagueiro Éder Militão, de apenas 22 anos.

O defensor brasileiro, revelado pelo , foi contratado pelo Real em 2019, por 50 milhões de euros (cerca de R$ 317 milhões na cotação atual). Contudo, ele não vem tendo muitas chances de mostrar seu futebol com o técnico Zinedine Zidane.

Nesta temporada, ele é apenas o 21º jogador que mais jogou pela equipe, com apenas 224 minutos. Já entre os zagueiros, Militão é atualmente a quarta opção, superado por Nacho Fernández, que já atuou em 807 minutos, quase quatro vezes mais que o brasileiro.

Mesmo assim, Militão ainda é bem jovem e certamente tem grande potencial para evoluir nos próximos anos, o que também fez equipes como Liverpool, Juventus, Borussia Dortmund e Tottenham mostrarem interesse no zagueiro, que também pode jogar como lateral. Mas apesar da lista pesada de interessados, ainda não houve nenhuma proposta oficial pelo brasileiro, apenas algumas consultas e sondagens.

Independentemente do interesse dos gigantes europeus, incluindo o Bayern de Munique, a prioridade de Militão neste momento é seguir no Real Madrid. Contudo, o jovem jogador também pretende ter uma posição de maior destaque em seu clube, algo que não está acontecendo na capital espanhola.