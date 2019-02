Bartomeu: "Nem Neymar, nem seu pai me ligaram"

Presidente do Barça afastou os rumores de que o brasileiro estava em contato com a diretoria blaugrana

Na véspera do maior clássico do mundo entre Barcelona e Real Madrid pela Copa do Rei, o presidente do Barça, Josep Maria Bartomeu falou à Cadena Cope e fez questão de amenizar os rumores de uma possível volta de Neymar Jr ao clube catalão.

"Não falei nem com o pai nem com o jogador sobre uma volta ao Barça. Não me contataram. Estamos preparando a próxima temporada e o nome de Neymar não está sobre a mesa. Estamos falando de um jogador do PSG e não creio que o PSG queira se desfazer de um jogador como ele", falou Bartomeu.

Bartomeu é cuidadoso para falar sobre favoritismo. Para ele não há favoritos em um jogo como esse. O dirigente acredita que nem em La Liga existe algo certo para o Barça e relembrou que "falta todo o segundo turno".

"Não somos favoritos. Os dois estão jogando em altíssimo nível. É uma eliminatória aberta", disse o presidente.

Josep Maria Bartomeu (à esquerda) e Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG

Ele também não foi claro sobre a possibilidade do Barça ir atrás de Isco, jogador do grande rival Real Madrid. Mesmo assim, ele não deixou nenhuma porta fechada.

"Se os técnicos querem um jogador e ele quer sair... Ao contrário pode acontecer a mesma coisa. Não há pactos de 'não agressão', mas não ocorreu nenhuma movimentação. Se pedem um jogador, nós iríamos atrás. Isco é uma realidade? No Madrid há muitos jogadores bons, é só ver as três Champions, mas no Barça também há grandes jogadores", comentou Josep Maria.

O duelo entre Barcelona e Real Madrid acontece nessa quarta-feira (06), às 18h (de Brasília), pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Rei.