Barracas x River Plate ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes se enfrentam neste sábado (1), pela 22ª rodada do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

Barracas e River Plate se enfrentam na tarde deste sábado (1), a partir das 15h (de Brasília), no Estadio Olavarría y Luna, em Buenos Aires, pela 22ª rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Classificado às oitavas de final da Copa Libertadores, o River Plate volta a sua atenção para o Campeonato Argentino. Embalado com seis vitórias e dois empates nos últimos oito jogos disputados, o River aparece na liderança isolada, com 50 pontos.

Do outro lado, o Barracas, que aparece em 20º lugar, com 24 pontos, busca reencontrar o caminho da vitória após dois empates e uma derrota nos últimos três jogos disputados.

Prováveis escalações

River Plate: Armani; Casco, Rojas, P. Diaz, E. Diaz; Perez, Aliendro; De La Cruz, Fernandez, Barco; Beltran.

Barracas: Desabato; Peinipil, Alvarez, Tolosa, Diaz; Herrara; Mater, Tapia, Insua, Calderara; Sepulveda.

Desfalques

River Plate

Bruno Zuculini continua afastado devido a uma lesão no ligamento cruzado.

Barracas

Lucas Lopez segue como desfalque.

Quando é?