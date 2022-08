Barcelona x Valladolid: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Espanhol

Jogo acontece neste domingo (28), pela terceira rodada da La Liga; veja como acompanhar na TV e na internet

Barcelona e Valladolid se enfrentam neste domingo (28), no Camp Nou, a partir das 14h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Buscando emplacar a segunda vitória na LaLiga, o Barcelona, com quatro pontos, vem de um empate sem gols com o Rayo Vallecano na rodada de estreia, e uma goleada aplicada sobre o Real Sociedad por 4 a 1 na última rodada.

Para o confronto no Camp Nou, o técnico Xavi terá o retorno de Sergio Busquets, que cumpriu suspensão na última rodada.

Do outro lado, o Valladolid, com apenas um ponto e na parte de baixo da tabela, busca a primeira vitória no campeonato, depois de estrear com derrota para o Villarreal por 3 a 0, e empatar com o Sevilla por 1 a 1.

Jawad El Yamiq, expulso na última rodada, é desfalque certo, enquanto Shon Weissman e Weissman, lesionados, também estão fora.

Prováveis escalações

Possível escalação do Barcelona: Ter Stegen; Araújo, Christensen, Garcia, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Dembélé e Lewandowski.

Possível escalação do Valladolid: Asenjo; L Perez, J Sanchez, Fernandez, Escudero; K Perez, Mesa, Aguado; Mohamed, León, Villa.

Desfalques da partida

Barcelona:

Sergiño Dest: possível saída do clube.

Valladolid:

Shon Weissman e Weissman: lesionados.

Jawad El Yamiq: suspenso (cartão vermelho).

Quando é?

JOGO Barcelona x Valladolid DATA Domingo, 28 de agosto de 2022 LOCAL Camp Nou - Barcelona, ESP HORÁRIO 14h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Barcelona

JOGO CAMPEONATO DATA Real Sociedad 1 x 4 Barcelonao Campeonato Espanhol 21 de agosto de 2022 Barcelona 3 x 3 Man. City Campeonato Espanhol 24 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sevilla x Barcelona Campeonato Espanhol 3 de setembro de 2022 16h (de Brasília) Cádiz x Barcelona Campeonato Espanhol 10 de setembro de 2022 13h30 (de Brasília)

Valladolid

JOGO CAMPEONATO DATA Valladolid 0 x 3 Villarreal Campeonato Espanhol 13 de agosto de 2022 Sevilla 1 x 1 Valladolid Campeonato Espanhol 19 de agosto de 2022

Próximas partidas