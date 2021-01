Athletic Bilbao x Barcelona: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (6), em jogo atrasado da segunda rodada da La Liga; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em jogo atrasado da segunda rodada da , e se enfrentam nesta quarta-feira (6),no San Mamés, às 17h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo na ESPN , na TV fechada. Na Goal, o torcedor acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Bilbao x Barcelona DATA Quarta-feira, 6 de janeiro de 2021 LOCAL San Mamés, Bilbao - ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Barça precisa vencer para entrar no G-4 da La LIga (Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também segue o minuto a minuto em tempo real.

Qual é o número do canal da ESPN Brasil?

Por cabo:

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV HD: 570

Por satélite:

SKY: 198

SKY HD: 598

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV: 462

VIVO TV HD: 875

OI TV HD: 160

BLUTV HD: 343

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATHLETIC BILBAO

No meio da tabela, o Athletic Bilbao quer se impor diante do rival para ganhar posições. O time, agora comandado por Marcelino García Toral, deve ter Berenguer, Muniain e Iñaki Williams no ataque.

📍Lezama



Último entrenamiento de los leones antes del #AthleticBarça de mañana en San Mamés (21:00h)#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/SJmsg2ekLk — Athletic Club (@AthleticClub) January 5, 2021

Provável escalação da Athletic Bilbao: Simon; Capa, Nunez, Martinez, Berchiche; Berenguer, Vesga, Garcia, Muniain; Williams, Villalibre.

BARCELONA

Já o Barcelona precisa ganhar para tentar entrar no G-4, e deve ter alterações na equipe titular, com Griezmann voltando a receber uma oportunidade.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Alba; Pedro, Pjanic, De Jong; Messi, Griezmann, Dembele.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATHLETIC BILBAO

JOGO CAMPEONATO DATA Athletic Bilbao 1 x 0 Elche La Liga 3 de janeiro de 2021 Athletic Bilbao 0 x 1 La Liga 31 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Athletic Bilbao La Liga 9 de janeiro de 2021 12h15 (de Brasília) x Athletic Bilbao 14 de janeiro de 2020 A definir

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Barcelona La Liga 3 de janeiro de 2021 Barcelona 1 x 1 La Liga 29 de dezembro de 2020

Próximas partidas