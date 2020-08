Barcelona x Napoli ao vivo: siga em tempo real as oitavas de final da Liga dos Campeões

Aqui você pode assistir aos gols da partida entre Napoli e Barcelona, que terminou empatada por 1 a 1. Veja os gols de Mertens e Griezmann!

We're set for a thriller between and at Camp Nou tonight! 👊@dries_mertens14 and @AntoGriezmann were on the scoresheet in the first leg.



Match recap 🔻 pic.twitter.com/G9YleIY10J