Hamza Abdelkarim, de 18 anos, é um dos atacantes mais promissores do mundo, segundo descrição do jornal"Sport", da Catalunha.

E o Barcelona saiu na frente para contratá-lo, depois de apostar com força em seu empréstimo, e depois em sua contratação definitiva, antes de vinculá-lo à renovação de seu contrato e ao aumento do valor de sua cláusula de rescisão.

Hamza impressionou os observadores durante a pré-temporada, além de ter se tornado uma peça importante na seleção principal do Egito, o que fez com que os olhares se voltassem fortemente para ele no mercado de transferências.

A disputa por Hamza chegou aos bastidores e além deles, depois que as melhores agências de representação de jogadores começaram a se movimentar na tentativa de assumir o atacante egípcio e gerenciar o futuro de sua carreira, segundo o "Sport".

Nas últimas semanas, as movimentações em torno do jogador aumentaram, e o próximo período pode apresentar novidades nesse aspecto, embora o clima de tranquilidade dentro do Barcelona ainda seja grande, diante do sucesso em garantir o futuro de Hamza até o momento.

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A relação entre o clube e o entorno pessoal do jogador parece excelente, especialmente porque a família de Hamza apostou no Barcelona e se sente satisfeita com esse passo.

Apesar disso, Hamza praticamente ainda não teve oportunidades reais com o time principal em partidas oficiais, tendo atuado por apenas 5 minutos diante do Rayo Vallecano, além de que a transformação de Raphinha na posição de atacante centralizado, ao lado da contratação de Gabriel Jesus, deixa um espaço estreito para ele participar.

O plano do Barcelona consiste em que Hamza dispute entre 10 e 15 partidas com o time principal nesta temporada, com o objetivo de lhe dar a oportunidade de evoluir e amadurecer de forma calculada.

É esperado que cheguem várias propostas por seu empréstimo durante a janela de transferências de inverno, em janeiro, mas o objetivo comum entre o jogador e o clube é dar continuidade à sua evolução com calma dentro do Barcelona, e não há até o momento indícios de mudança desse plano, a menos que Hamza exija mais minutos, com receio de que a pouca participação afete seu desenvolvimento, o que não aconteceu até agora.

Preocupações no clube catalão

No Barcelona, existem algumas preocupações quanto à participação de Hamza na próxima partida do Egito, já que o país enfrenta a seleção do Sudão do Sul na terça-feira, e todos os indícios apontam que o jovem atacante será titular, diante da ausência de Mohamed Salah no confronto.

A partida será disputada em um gramado sintético e em condições que não parecem ideais, por isso o Barcelona espera que Hamza não sofra nenhum problema, especialmente por ele ter se tornado uma das peças fixas nos planos e nas listas do clube.

A mensagem dentro do clube catalão é clara: o Barcelona possui uma joia, um jogador em torno do qual se espera que o burburinho aumente no próximo período. E, no Egito, a paciência também começou a se esgotar devido aos poucos minutos de jogo, mas o técnico Hansi Flick sabe como lidar com ele, em meio à convicção de que se trata de um atacante centralizado para o futuro, segundo o "Sport".



