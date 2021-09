Desabafo e mágoa de Emerson Royal com o Barcelona: 'Me machucou'

O jogador foi comparado do Bétis e vendido ao Tottenham na mesma janela de transferências

Emerson Royal viveu uma situação inusitada e um pouco frustrante nos últimos meses. Contratado pelo Barcelona em junho, o brasileiro foi vendido ao Tottenham em agosto, apenas um mês e três jogos depois de sua chegada no Camp Nou.

No início de junho, o Barcelona anunciou a contratação de Emerson Royal, que chegava do Real Bétis, a quem os catalães pagaram 9 milhões de euros. Essa transação fez parte de um acordo firmado em 2019, quando Barça e Bétis, juntos, contrataram o jogador do Atlético-MG por 12 milhões de euros. O acerto previa que Royal ficaria dois anos na equipe de Sevilha e depois poderia seguir para o Camp Nou, caso o time de Ronald Koeman quisesse contar com ele.

E foi isso que aconteceu. O jogador passou as duas temporadas no Bétis e o Barcelona quis tê-lo no elenco, assinando um contrato de três anos. No entanto, não por muito tempo. Em agosto, em uma das últimas movimentações da janela de transferências, ele foi vendido ao Tottenham por € 25 milhões.

O jogador, em suas primeiras palavras após as negociações, se disse magoado com o jeito como as coisas aconteceram neste pequeno período em que esteve no Barça.

"Usado não é a palavra, mas me doeu a forma. Poderia ter sido de outra maneira. Há formas melhores de resolver as coisas", disse o brasileiro ao Marca. "Quando cheguei estava seguro de que o Barcelona não queria me vender, mas vendo o que aconteceu, tenho certeza de que quando me contrataram já tinham em mente a ideia de venda".

"Eu pensei que o clube queria que eu ficasse. Eu joguei no domingo como titular, eles, no dia seguinte, acordei e fui para o treino relaxado. Lá já comecei a ver que havia muitas coisas acontecendo, que Tottenham falou com o Barcelona, que eles quase haviam fechado o negócio", disse. "Eu não entendia nada do que estava acontecendo porque eu não sabia de nada. À tarde, o clube me ligou porque queriam falar comigo e lá me disseram que queriam vender".

"Eu me encontrei com os diretores do clube. Eles começaram a me dizer que a situação do clube não era boa, que eu vim em um momento complicado e que, por isso, era melhor vender", contou. "Repeti minha intenção de ficar porque tinha um sonho de jogar aqui e contribuir com o Barcelona. Sei que na minha melhor forma eu ia brilhar aqui".

Em certo momento, porém, Royal percebeu que, mesmo que não fosse de sua vontade, a melhor opção seria deixar o Barcelona.

"Sou inteligente e percebi naquele momento, não importava o que eu dissesse que estava fora. Eles estavam me expulsando com boas palavras. Eu tenho a ambição de jogar. Eu poderia dizer que sou um jogador de futebol com um contrato e poderia ter dito que ia ficar, mas eu sou uma pessoa que quer ser feliz. Não quero ficar em um clube que amo, mas estar triste. Então, decidi partir. Eu disse que não quero ficar e me sentir triste".

Emerson, que fez três jogos oficiais pelo Barcelona, sendo apenas um deles como titular, teve uma boa temporada de 2020/21 pelo Bétis, que inclusive lhe levou a uma convocação para as Eliminatórias da Copa do Mundo e para a Copa América.