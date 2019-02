Barcelona renova contrato com Jordi Alba até 2024

O Barcelona comunicou nesta quinta-feira (28) que Jordi Alba renovou contrato com o clube até 2024.

Segundo o portal Sport, as negociações com o jogador começaram em novembro do ano passado. Seu contrato estava válido até 2020, e Alba sempre demonstrou desejo em continuar no clube.

¡@JordiAlba renueva su contrato con el FC Barcelona hasta el año 2024!

O presidente Josep Maria Bartomeu também participou das conversas sobre a renovação para chegarem a um acordo em que ambas as partes saíssem satisfeitas.

Alba se tornou o maior provedor de assistências Lionel Messi, uma parceria que agora está confirmada a trilhar novos caminhos nos próximos cinco anos.