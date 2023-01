Real Madrid x Barcelona ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da final da Supercopa da Espanha

Times entram em campo neste domingo (15), pela grande decisão; veja como acompanhar na TV e na internet

O clássico valendo a taça! Real Madrid e Barcelona se enfrentam na tarde deste domingo (15), na Arábia Saudita, às 16h (de Brasília), pela final da Supercopa da Espanha. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming. Você também pode acompanhar em tempo real na GOAL!

O Real Madrid chega para a decisão após eliminar o Valencia. Os times empataram por 1 a 1 no tempo regulamentar, e os Merengues levaram a melhor nas penalidades por 4 a 3.

Situação semelhante viver o Barcelona, que ficou no 2 a 2 com o Betis no tempo normal, e acabou vencendo na marca da cal por 4 a 2.

Clique aqui e confira como está o histórico de confrontos entre Real e Barça.

Prováveis escalações

Escalação do provável Real Madrid: Courtois; Carvajal, Nacho, Rudiger, Mendy; Kroos, Valverde, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius.

Escalação do provável Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Christensen, Balde; F de Jong, Busquets, Pedri; Dembele, Lewandowski, Fati.

Desfalques

Barcelona

Sem desfalques confirmados.

Real Madrid

Tchouaméni, Alaba, Vazquez, Militão e Odriozola estão no departamento médico.

Quando é?

• Data: domingo, 15 de janeiro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: King Fahd Stadium, Riade - Arábia Saudita