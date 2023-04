Barcelona x Real Madrid ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal da Copa do Rei

El Clasico será disputado nesta quarta-feira (5), às 16h (de Brasília), no Camp Nou; veja como acompanhar na internet

Mais um El Clasico em 2023! Barcelona e Real Madrid se enfrentam na tarde desta quarta-feira (5), no Camp Nou, a partir das 16h (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Rei. Como venceu a ida por 1 a 0 - com gol contra de Éder Militão -, os catalães entram em campo com a vantagem do empate para avançar à final. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Embalado com cinco vitórias consecutivas na temporada, o Barcelona volta as atenções para o mata-mata da Copa do Rei, após golear o Elche por 4 a 0 na última rodada do Campeonato Espanhol. Para o confronto, Raphinha volta a ficar à disposição, após cumprir suspensão na LaLiga.

Do outro lado, o Real Madrid chega embalado com a goleada aplicada sobre o Real Valladolid por 6 a 0 na última rodada do Espanhol. Vale lembrar que os merengues precisam vencer por dois gols de diferença no Camp Nou.

O técnico Carlo Ancelotti trata como dúvida a presença de Antonio Rudiger, com desconforto no joelho. Caso não esteja apto, Nacho Fernandez é o mais cotado para assumir a posição.

Este será o quinto encontro entre Barcelona e Real Madrid na temporada 2022/23. Até agora, os catalães registram três vitórias, contra apenas uma dos merengues. Confira o retrospecto do El Clasico.

A campanha do Barcelona na Copa do Rei 2022/23

Intercity 3 x 4 Barcelona - terceira fase

Ceuta 0 x 5 Barcelona - oitavas de final

Barcelona 1 x 0 Real Sociedad - quartas de final

Real Madrid 0 x 1 Barcelona - semifinal (ida)

A campanha do Real Madrid na Copa do Rei 2022/23

Cacereño 0 x 1 Real Madrid - terceira fase

Villarreal 2 x 3 Real Madrid - oitavas de final

Real Madrid 3 x 1 Atlético de Madrid - quartas de final

Real Madrid 0 x 1 Barcelona - semifinal (ida)

Prováveis escalações

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Alonso, Balde; Kessié, Busquets, Sergi Roberto; Gavi, Raphinha e Lewandowski. Técnico: Xavi.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Camavinga; Kroos, Valverde, Modric; Rodrygo, Vinicius Jr. e Benzema. Técnico: Carlo Ancelotti.

Desfalques

Barcelona

Dembélé, De Jong, Christensen e Pedri seguem no departamento médico.

Real Madrid

Ferland Mendy está fora.

Quando é?