Barcelona prepara renovação com Pedri e inclui cláusula "anti-sheiks" no contrato

O jovem entra em processo final para prorrogar contrato até meados de 2026; valor de rescisão do atleta sobe para mais de R$ 3 bilhões de reais

O jovem Pedri, de 18 anos, está se preparando para uma renovação com o Barcelona para junho de 2026, com o anúncio do acordo programado para o próximo dia 17 de outubro, antes da Assembleia de Sócios do clube.

Segundo apuração do diário 'Sport' e da Goal , as duas partes avançaram nas propostas de prorrogação do contrato. Tanto o Barça quanto Pedri estão de acordo, interessados nesta renovação.

Para evitar com que o atleta seja comprado tão facilmente nestes anos de continuidade pelo clube, até pelo menos 2026, o clube espanhol resolveu colocar, além de tudo, uma cláusula no contrato, denominada 'anti-sheiks'. Para adquiri-lo, terá de ser pago um valor de rescisão de, aproximadamente, 600 milhões de euros (cerca de R$ 3,827 bilhões). Até clubes como Manchester City, PSG e o recente Newcastle terão certa 'dificuldade' para contratar Pedri.

O jogador receberá, além disso, um ajuste salarial neste novo processo. Antes um dos mais baixos salários do elenco, Pedri passou a ser fundamental ao Barcelona e receberá o devido aumento do clube, que ainda passa por certa dificuldade financeira.

Para Joan Laporta, presidente do Barça, será uma ótima conquista em assegurar o jogador que, com apenas 18 anos, foi indicado ao prêmio Bola de Ouro e, possivelmente, vencerá a premiação de 'Golden Boy', como mais promissor atleta jovem da Europa.

Ansu Fati, Ronald Araujo e Gavi também se preparam para as propostas de renovação com o Barcelona, tendo a prorrogação de contrato com Pedri como um suporte para que as de outros atletas também venham a acontecer.