Barcelona encaminha acordos com Pedri e Ansu Fati para dar 'boas notícias' aos sócios

Clube mantém contato com estafes dos dois atletas e tenta fechar as renovações no mercado da bola. Dupla foi revelada na base do Barça

Renovar os contratos de Pedri e Ansu Fati: essa é a prioridade do Barcelona. A atual diretoria espera dar notícias sobre os dois jogadores antes da Assembleia-Geral de Sócios, marcada para 17 de outubro. As conversas entre o clube e os representantes dos dois jogadores continuam, embora a Goal tenha apurado que essas renovações podem não ser tão iminentes quanto o Barça está anunciando. Nas últimas semanas, a atual gestão deu a entender que as renovações de Ansu Fati e Pedri "estão no caminho certo" ou "muito avançadas". Mas a realidade é que ainda não existe um acordo definitivo sobre os contratos de dois dos mais cobiçados jovens jogadores da Europa. Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês! Escolha dos editores CBF não vê irregularidade do Sport no caso Pedro Henrique, mas decisão ainda é do STJD

Futebol na TV: a programação dos jogos de terça, 12 de outubro

De fã a grande crítico: a relação de Galvão e Neymar

10 livros sobre futebol que todo torcedor deve ler Pedri e Ansu Fati são duas referências do projeto de futuro do Barça. Por isso, suas renovações são estratégicas para o clube. Claro, a evolução de ambos também faz com que alguns dos maiores clubes da Europa sigam de olho na dupla. O Bayern de Munique já esteve interessado em Pedri. E deve ser lembrado que as equipes da Premier League também mostraram interesse por Ansu Fati. Ou seja, o Barcelona sabe que não pode e não deve dormir com esses jogadores. Os catalães insistem que não haverá problemas para ambos os jogadores renovarem, que existe um acordo e que a duração do contrato continua por definir, bem como para lapidar alguns detalhes. O clube sabe que terá que melhorar o salário de ambos e adequá-los às suas funções no elenco. E talvez esse seja um dos grandes obstáculos da negociação: neste momento, o Barcelona, ​​em sérias dificuldades financeiras, não pode oferecer altos salários a Pedri ou Ansu Fati. Gavi e Ronald Araujo: os próximos

Gavi é enaltecido nos bastidores do Barcelona (Foto: Getty Images) Assim que conseguir emplacar a continuidade de Pedri e Ansu, o clube quer iniciar a renovação do zagueiro uruguaio Ronald Araujo, assim como a do meio-campista Gavi. Ambos têm contratos até julho de 2023. O uruguaio tem uma multa rescisória de 200 milhões de euros (R$ 1,2 bilhões na cotação atual), enquanto a do jovem sevilhano chega a cerca de 50 milhões de euros (R$ 319 milhões). O presidente Joan Laporta e seu conselho acreditam que ambos serão a chave para o futuro do Barça.