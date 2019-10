Barcelona observa Rodrigo Caio como reforço para o futuro

O zagueiro de 26 anos está fazendo ótima temporada pelo Flamengo e voltou a figurar entre os convocados de Tite para a seleção

O não descarta uma possível contratação do zagueiro do Rodrigo Caio. Não é uma prioridade, mas o jogador está de volta ao radar do clube catalão, principalmente pelas boas atuações que ele vem tendo nesta temporada.

Rodrigo Caio é visto pelo Barcelona como uma ótima opção para suprir as ausências de Umtiti, que se lesiona muito e acaba perdendo muitos jogos ao longo da temporada. O rendimento do zagueiro, que o levou de volta para a seleção, chamou a atenção de outros clubes europeus, que também analisam uma possível contratação.

Antes do Flamengo contratar o jogador de 26 anos, e Barcelona haviam chegado a um acordo pelo jogador, que girava em torno de 15 e 18 milhões de euros. Mas o Barça estava de olho em Jason Murillo e a contratação do colombiano se deu antes, melando o acordo pelo zagueiro brasileiro.

O Flamengo pagou cerca de " target="_blank">22 milhões de reais pelo jogador no final de 2018 por 45% dos direitos. Hoje, o São Paulo ainda tem 45% dos direitos de Rodrigo Caio, mas este valor deve diminuir em breve. Por contrato, o Flamengo seria obrigado a comprar mais 15% em caso de “metas” cumpridas pelo jogador, que já foram atingidas: ele deveria jogar mais de 4 mil minutos com o time rubro negro.

Rodrigo Caio esteve perto já de ir para a , mas para outros clubes. O foi o caso mais emblemático. O São Paulo chegou a divulgar nas redes sociais a venda, em 12 de junho de 2015.

O @SaoPauloFC anuncia a venda de Rodrigo Caio ao Valencia (ESP) por € 12,5 milhões pagos à vista e outros € 4 milhões por performance — São Paulo FC (@SaoPauloFC) June 12, 2015

Já na Espanha, Rodrigo Caio realizou exames físicos para então firmar o contrato. Mas ele foi reprovado e a assinatura foi cancelada. Ele então voltou para o São Paulo, onde ficou até o fim de 2018. O também demonstrou interesse na contratação de Rodrigo Caio quando ele ainda jogava no tricolor paulista.