PSG e Messi se encaminham para separação amarga ao fim da temporada

Mais uma derrota do Paris Saint-Germain na Ligue 1 teve o craque argentino apagado, nestes que podem ser seus últimos meses na França

Os números de Lionel Messi melhoraram em sua segunda temporada no PSG. Ainda assim, ele parece não ter sido o suficiente para inspirar para avançar na Liga dos Campeões ou sequer para ajudar a trazer o espírito de equipe aos seus colegas.

Neste domingo (19), o PSG foi derrotado por 2 a 0 para o Rennes, jogando um futebol pouco convincente. Em um determinado momento do jogo, a torcida vaiou Messi e seus companheiros.

O craque argentino não teve grande impacto no jogo e segue a toada que vem apresentando desde que conquistou a Copa do Mundo com a Argentina, no final de 2022. O contrato entre o atleta de 35 anos e o PSG acaba na metade deste ano e há fortes rumores que indicam um possível retorno ao Barcelona.

Times dos Estados Unidos e da Arábia Saudita também demonstram interesse em contar com o jogador eleito sete vezes o melhor do mundo.

Uma mudança de ares, ao final da atual temporada, já parece até inevitável e faria bem para todas as partes envolvidas. Afinal, parece que Paris nunca foi uma casa verdadeiramente para Messi.