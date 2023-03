Lionel Messi de volta ao Barcelona? "Estamos esperando de braços abertos", diz Sergi Roberto

Jogadores atuaram juntos em anos dourados da equipe catalã; argentino foi vaiado por torcedores do PSG na derrota para o Rennes, por 2 a 0

Lionel Messi, sete vezes vencedor da Bola de Ouro, viveu momentos de glória no Barcelona durante cerca de 20 anos atuando pela equipe. Em 2021, porém, o jogador acabou se transferindo ao PSG devido à crise que vivia o clube da Catalunha, mas o atleta não tem sido poupado das críticas em Paris.

No último jogo pelo time da capital francesa, inclusive, na derrota por 2 a 0 para o Rennes em pleno Parc des Princes, Leo Messi foi vaiado pelos torcedores. Com contrato até o final de junho de 2023, o argentino vai se tornar livre para renovar com o PSG ou assinar com outro clube, e Sergi Roberto, do Barcelona, disse que receberia o atleta "de braços abertos", caso retornasse.

“De braços abertos, quem não está preparado para o retorno de Messi", relatou o meia da equipe espanhola ao canal Jijantes FC. "No final, não queremos falar muito porque ele, o presidente, o treinador ou quem quer que seja tem que decidir, mas se for por causa dos jogadores, estamos esperando por ele agora”.

Após a vitória do Barcelona por 2 a 1 sobre o Real Madrid no último domingo (19), inclusive com gol marcado por Sergi Roberto, o atleta relatou que Messi não merece ser tratado como está sendo no PSG: "Ele está fazendo uma boa temporada em Paris, marcando muitos gols, dando assistências... Por causa da eliminação (na Liga dos Campeões) eles (torcedores) o criticaram, mas ele é um jogador espetacular e é ruim que um jogador desse nível seja tratado dessa forma. Aqui vamos tratá-lo muito bem se ele vier".

Messi tem sido ligado a uma transferência à MLS, da América do Norte, e até Arábia Saudita, mas o destino do argentino ainda não é certo. Há a possibilidade do jogador, de fato, renovar com o PSG por mais algum tempo, mas nada exclui as chances do jogador retornar ao Barcelona.