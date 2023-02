Barcelona x Manchester United ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Europa League

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (16) pelo jogo de ida da segunda fase; veja como acompanhar na TV e na internet

E vem jogaço por aí! Barcelona e Manchester United se enfrentam na tarde desta quinta-feira (16), no Camp Nou, às 14h45 (de Brasília), pelo jogo de ida da segunda fase da Europa League. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cultura, na TV aberta, com narração de Marco de Vargas e comentário de Arnaldo Ribeiro. Além disso, o torcedor também poderá acompanhar o duelo na ESPN, na TV fechada, e no Star+, no streaming.

Após ser eliminado na fase de grupos da Champions League, o Barcelona agora volta as suas atenções para a Liga Europa em busca do título inédito. Os culés vivem grande momento na temporada e não perdem há 16 partidas. Busquets e Dembélé são baixas por lesões.

Do outro lado, o Manchester United foi o segundo colocado do grupo E, com 15 pontos, acumulando cinco vitórias e uma derrota na competição europeia. Os Red Devils vêm de vitória no fim de semana pelo inglês, mas têm uma série de desfalques tanto por lesão, quanto por suspensões.

Prováveis escalações

Escalação do Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Christensen, Alba; Pedri, De Jong, Kessie; Raphinha, Lewandowski, Gavi.

Escalação do Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Shaw, Malacia; Casemiro, Fred; Sancho, Fernandes, Rashford; Weghorst.

Desfalques

Barcelona

Ousmane Dembele e Sergio Busquets estão machucados.

Manchester United

Donny van de Beek, Christian Eriksen, Anthony Martial, Scott McTominay e Antony estão de fora devido a lesão, enquanto Lisandro Martinez e Marcel Sabitzer cumprem suspensão.

Quando é?