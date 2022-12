PSG monitora Vitor Roque no Athletico-PR e avalia investida

Atacante de 17 anos é observado pelos franceses e tem multa rescisória de 60 milhões de euros para o exterior

O Paris Saint-Germain monitora a situação de Vitor Roque no Athletico-PR, como soube a GOAL. Os franceses avaliam investida no atacante de 17 anos.

Ainda não foi feita oferta pela contratação do jogador, mas há uma rede do clube na América do Sul observando o que ele tem feito na Arena da Baixada. O PSG teme a possibilidade de perder uma joia brasileira para outro gigante europeu — a iminente ida de Endrick para o Real Madrid incomoda os franceses.

O Athletico é cauteloso em relação a Vitor Roque, mas entende que ele está protegido com o atual contrato, que se encerra apenas em 31 de maio de 2027.

A multa rescisória de Vitor Roque para o exterior está avaliada em 60 milhões de euros (R$ 339,85 milhões na cotação atual), o que impede uma saída sem elevada compensação financeira. A cláusula para o Brasil varia conforme o salário e, atualmente, exige pagamento de R$ 400 milhões.

Vitor Roque completa 18 anos em 28 de fevereiro de 2023 e só poderá deixar o Brasil a partir desta data. Uma transferência para a Europa, portanto, só aconteceria a partir da janela de julho do próximo ano.

O atacante fez 36 partidas pelo Athletico-PR em 2022, somando 1.764 minutos sob o comando de Luiz Felipe Scolari. No período, marcou sete gols e se responsabilizou por três assistências.