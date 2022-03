Barcelona irá ganhar € 280 milhões com Spotify e dobra cota de patrocínio máster

Depois de várias semanas de espera, o Barça finalmente conseguiu fechar o acordo de patrocínio máster que vinha procurando desde que Joan Laporta chegou à presidência há exatamente um ano atrás. O clube não queria apenas dinheiro, teve ofertas tentadoras no ano passado, que chegaram a 65 milhões pela camisa, mas também queria um impacto global na mídia, algo que a marca Spotify gera desde o primeiro minuto. A plataforma de streaming de música será a principal patrocinadora do clube. Sua marca aparecerá na frente das camisas dos times masculino e feminino, nas roupas de treino e no estádio, que passará a se chamar Spotify Camp Nou a partir de 1º de julho.

Tudo isso, por um valor próximo de 280 milhões de euros, sem contar variáveis, e por quatro temporadas, conforme apurou a GOAL. Este acordo não é definitivo: no próximo dia 3 de abril, os patrocinadores terão que ratificá-lo em uma reunião.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O Barça precisava urgentemente fechar a operação para mostrar à LaLiga que suas previsões de recuperação econômica estão sendo cumpridas e, assim, alcançar um limite salarial adequado para poder enfrentar as próximas temporadas sem os vínculos que o excesso de Fair Play Financeiro acarreta. Principalmente nas contratações, mas também nas renovações. Alguns deles são urgentes e essenciais, como Gavi ou Ronald Araujo. No momento, o limite do Barcelona é negativo: -144 milhões de euros. O acordo com o Spotify entrará em vigor em 1º de julho, portanto, não afeta o limite nos próximos meses, embora tenha impacto no cálculo da temporada 2022/23.

We’re partnering with @Spotify to bring football and music together like you’ve never seen before 🏟 — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 15, 2022

O dinheiro de patrocínio da Rakuten caiu para 30 milhões de euros após o auge da pandemia e Beko fez o mesmo reduzindo seu investimento em Barcelona para 10 milhões de euros. Portanto, o total durante esta última temporada foi de 40 milhões de euros. Após o novo acordo, o Barça vai faturar 70 milhões de euros pelo patrocínio na camiseta (60 para a camisa masculina, 5 para a feminina) somando mais um ativo, o nome do estádio (mais 5 milhões), que deveria ser vendido assim que o novo Camp Nou foi inaugurado, mas que já será oficial nesta próxima temporada. A manga da camisa permanece livre, um ativo também a ser comercializado nestes meses.

Mais artigos abaixo

O Barcelona ainda tem uma lição de casa para fazer. O clube continua com um patrimônio líquido negativo de 451 milhões de euros negativos. Com Spotify recuperará uma parte, e deve continuar trabalhando para transformá-lo em positivo e reverter o limite salarial, o aspecto mais importante para poder operar normalmente no time principal de futebol masculino. Sem limites, o Barça está de pés e mãos amarrados. Ele só pode fazer operações com jogadores livres no mercado, sem pagar taxa de transferência, e ainda é obrigado a baixar salários ou vender jogadores para economizar. Este é um dos grandes compromissos, livrar-se de jogadores que Xavi não usa, como Samuel Umtiti ou o goleiro brasileiro Neto.

Getty Images

Mas também existem outras obrigações ligadas a áreas não desportivas do clube que têm impacto direto no limite salarial. Há meses, o Barça negocia separadamente o acordo alcançado pela grande maioria dos clubes com a LaLiga e a CVC Capital Partners para ingressar no projeto LaLiga Impulso, que lhes traria cerca de 270 milhões de euros. Na época, o clube blaugrana não aceitou o acordo por três motivos: não queria que aquele dinheiro valesse como empréstimo (já tem uma dívida de 1 bilhão e 500 milhões), queria poder investir à sua maneira (LaLiga impôs certas porcentagens para infraestrutura, tecnologia e contratações) e não estava disposta a abrir mão de 10% de seus direitos de televisão pelos próximos 50 anos. Agora, diante da necessidade, o Barcelona acelera para poder fechar um acordo que esteja entre a proposta inicial da CVC e seus desejos.