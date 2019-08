Sem Messi, ataque do Barcelona atropela o Napoli em goleada. Tem espaço para Neymar?

Durante pré-temporada, Barça faz 4 a 0 nos italianos do Napoli e ataque ainda tem expectativa de receber Neymar

A situação de Neymar segue indefinida. Ele está fora da estreia do na temporada por causa da negociação que avançou segundo a diretoria do clube francês. No entanto, um possível destino tem sua comissão de frente voando e o brasileiro terá que fazer valer seu nome em campo.

Em amistoso contra o , neste sábado, o destruiu o clube italiano com um ataque aterrorizante e venceu por 4 a 0. Só Suárez fez dois, aos 48 e aos 10 do segundo tempo. Griezmann também deixou o dele aos 8 da etapa complementar. Por fim, Dembelé marcou aos 18 do segundo tempo.

Vale ressaltar, inclusive, que o Barça não contou com a participação de Messi. O argentino lesionou a panturrilha e não viajou com o grupo para os , onde o time espanhol faz a pré-temporada.

O técnico do Napoli, Carlos Ancelotti, reconheceu, inclusive, que o treinador do Barcelona terá dificuldades para escalar sua equipe titular. “Se Neymar assinar com o Barça, Valderde terá dificuldades para escalar, mas acho eu tem a capacidade de lidar com isso. Apesar disso, sou da ideia de que no fim a equipe é quem ganha, não um jogador apenas”, destacou.

Tanto Barcelona quanto Neymar estão em momentos diferentes. O clube conquistou o título espanhol, mas foi eliminado de maneira incrível pelo na Liga dos Campeões, ao vencer o primeiro jogo por 3 a 0 e perder o segundo por quatro gols de diferença. O atleta, por sua vez, conquistou o titulo Francês, mas não teve o destaque que se imaginou no PSG.