Barcelona e Juventus discutem trocar Rakitic por Bernardeschi

Clubes estudam troca de meiocampistas; Velha Senhora ainda pretende realizar contraproposta

Rakitic na e Bernardeschi no ? Segundo o canal de televisão Sky Sports, essa troca pode acontecer: o croata é sonho de longa data da Velha Senhora e o clube espanhol vê no italiano uma oportunidade de mercado valiosa.

Acompanhe a Juventus de Cristiano Ronaldo ao vivo ou quando quiser: clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis

Sem tanto dinheiro para investir como em outros tempos, a Juventus está tendo um mercado tímido: a única contratação de peso da Velha Senhora até agora foi o jovem Kulusevski, da , por 35 milhões de euros (mesmo assim, o sueco já foi emprestado ao ). Assim, o fato de que Rakitic chegaria de graça é um bônus muito bem vindo.

Da mesma forma, o Barcelona não tem tantas opções para a posição de Bernardeschi: o meia-atacante preencheria uma lacuna, podendo em jogar em várias funções dentro de campo, como um coringa no banco de reservas. Além disso, a boa qualidade de passe do ex-jogador da encaixaria no esquema de Quique Setién.

Ainda de acordo com a Sky Sports, a Juventus teria recusado a primeira proposta do Barça, esperando uma compensação financeira, já que Bernardeschi é mais novo do que Rakitic. Ainda assim, os clubes continuavam conversando e um negócio pode acontecer.

A Juventus volta aos gramados nesta próxima quarta-feira (22), às 16h45 (de Brasília), diante da , pelas quartas de final da Copa , em partida que você com exclusividade no pelo DAZN. Já o Barça terá um adversário mais tranquilo nesta quarta: enfrentará o Ibiza, às 15h (de Brasília), pela Copa do Rey.