Juventus tenta última cartada por Iván Rakitic

Meio-campista croata ficou três vezes seguidas no banco de reservas com Ernesto Valverde e está na mira do clube italiano

Valverde foi questionado sobre Ivan Rakitic assim que o jogo de Pamplona terminou. "O que você quer que eu te conte?" Valverde começou depois de desenhar no El Sadar. "No ano passado, quando Ivan jogou, Nélson ficou no banco, outro dia jogamos um bom jogo e hoje repetimos o alinhamento com Sergi no meio, tenho muito por onde escolher e depois Arthur entrou". O treinador do disse que "é uma excelente pergunta para perguntar com qualquer nome, porque eu tenho muitos médios e Ivan é um ótimo jogador, mas eu tenho mais jogadores excelentes". Em resumo, Valverde concluiu que "Ivan não me poupa".

O caso é que o croata acumula três ocasiões consecutivas como substituto, algo sem precedentes na época de Valverde. Isso e que na continuam a garantir que a faça uma oferta para tirá-la de Camp Nou. O interesse do clube transalpino no meio-campo croata não é novo. No entanto, nas últimas horas, os contatos entre o diretor esportivo Fabio Paratici e os líderes do Barça teriam se reativado em busca de uma saída consensual.

Depois que a operação de Neymar cai e as opções de Rakitic em operação desaparecem, resta saber se ele fica em Barcelona ou acaba saindo. Segundo o jornal "Sport", a Juve voltou a entrar em contato com o futebol e o Barça para reiterar sua predisposição para estudar uma operação de última hora. Na Itália, afirmam que a Juve ofereceria vários médios como moeda e, além disso, ressaltam que o nome de Emre Can pode vir como moeda de troca. Vamos ver se Valverde fica com Rakitic ... ou sem ele.