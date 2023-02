Barcelona x Cádiz ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da La Liga

Equipes entram em campo neste domingo (19), pela 22ª rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Barcelona e Cádiz entram em campo na tarde deste domingo (19), às 17h (de Brasília), no Camp Nou, pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Sem perder em 2023 na La Liga, o Barcelona é o líder do campeonato com 56 pontos e quer mais uma vitória para ficar cada vez mais perto do título. Os culés contarão com o retorno de Busquets, recuperado. No entanto, Dembélé ganhou a companhia de Pedri no departamento médico.

Já o Cádiz ganhou na rodada passada e, com isso, ficou fora da zona de rebaixamento, ocupando o 16º lugar, com 22 pontos. O time visitante tem desfalques tanto por lesão, quanto por suspensão.

Prováveis escalações

Escalação do Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Christensen, Alonso, Balde; Roberto, F de Jong, Kessie; Raphinha, Lewandowski, Gavi.

Escalação do Cádiz: Ledesma; Carcelen, Fali, Hernandez, Arzamendia; Bongonda, Alcaraz, Escalante, Ocampo; Roger, Guardiola.

Desfalques

Barcelona

Dembélé e Pedri estão lesionados, enquanto Araujo cumpre suspensão.

Cádiz

Joseba Zaldua, Jon Ander Garrido e Jose Mari foram descartados devido a lesões, além de Alfonso Espino estar suspenso.

Quando é?