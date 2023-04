Barcelona x Bétis ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Espanhol

Equipes entram em campo neste sábado (29) pela 32ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Barcelona e Real Bétis se enfrentam na tarde deste sábado (29), às 16h (de Brasília), no Camp Nou, pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Líder da competição com 76 pontos, o Barça chega para o duelo após derrota na última rodada contra o Rayo Vallecano, por 2 a 1. A equipe comandada por Xavi busca uma vitória para aumentar a vantagem para o vice-líder, Real Madrid, que atualmente é de 11 pontos.

Do outro lado, o Bétis vem de um empate dentro de casa contra a Real Sociedad por 0 a 0. A equipe é a quinta colocada com 49 pontos, seis a menos que a Sociedad, primeira equipe no G-4 da competição.

Prováveis escalações

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Ronald Araújo, Marcos Alonso, Alejandro Baldé, Pedri, De Jong, Gavi; Raphinha, Ferran Torres, Lewandowski.

Bétis: Rui Silva; Airtor Ruibal, Luiz Felipe, German Pezzella, Juan Miranda; Guido Rodriguez, Guardado, Canales, William Carvalho, Rodri Sánchez; Ayoze Pérez.

Desfalques

Barcelona

Dembelé, Christensen e Sergi Roberto, lesionados, desfalcam o Barcelona.

Bétis

Fekir, Victor Ruiz e Sabaly, lesionados, desfalcam o Bétis.

Quando é?