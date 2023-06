Barcelona avalia contraproposta do Athletico-PR por Vitor Roque

Furacão pede € 35 milhões fixos mais € 15 milhões em variáveis para a venda do atacante de 18 anos no mercado da bola

O Barcelona prometeu ao Athletico-PR que se posicionará sobre a contraproposta do clube por Vitor Roque até esta sexta-feira (23). O Furacão pediu € 35 milhões (R$ 183,05 milhões) fixos mais € 15 milhões (R$ 78,45 milhões) em variáveis, como soube a GOAL.

Os paranaenses querem receber € 50 milhões (R$ 261,54 milhões) ao todo pela venda do jovem. O montante referente às variáveis está atrelado ao número de jogos e potenciais conquistas individuais e coletivas.

O Furacão ainda pleiteia a manutenção de Vitor Roque até dezembro de 2023. O clube não quer perder o jogador durante a atual temporada. Há confiança de que ele seguirá na Arena da Baixada pelos próximos seis meses e só se mudará para a Espanha em janeiro do ano seguinte.

Uma reunião entre o presidente do Barça, Joan Laporta, e o diretor de futebol do clube, Deco, definirá o andamento do negócio para a contratação do atacante de 18 anos. Os catalães enviarão um documento formal se manifestando sobre as condições impostas pelo Athletico-PR.

As partes estão confiantes que o negócio possa ter um desfecho nos próximos dias. Em uma eventual mudança para o Camp Nou, Vitor Roque assinará contrato de cinco temporadas, conforme apurado pela reportagem. Ele terá uma valorização salarial — a remuneração do atacante está avaliada em R$ 200 mil mensais na Arena da Baixada.

A diretoria do Furacão reconhece que será difícil negociar Vitor Roque pelo valor da multa rescisória para o exterior. O montante estabelecido em contrato é de € 60 milhões (R$ 317,23 milhões).

O Athletico-PR detém 85% dos direitos econômicos de Vitor Roque, que tem contrato na Arena da Baixada até 31 de maio de 2027. O atleta tem multa rescisória de R$ 400 milhões para o Brasil — o valor é calculado conforme o salário do atleta na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas). O América-MG detém 15% dos direitos do atacante, e o agente André Cury tem direito a 10% de uma futura venda por meio de uma carta de exclusividade — o percentual será abatido da parte do Furacão.