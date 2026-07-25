Barcelona arrasa nos prémios da temporada

A equipa de futsal do Barcelona reforçou o seu domínio sobre o campeonato espanhol ao arrebatar 5 prémios individuais da associação de jogadores de futsal, poucos dias depois de ter conquistado o título, numa nova confirmação da esmagadora superioridade dos blaugranas nas competições nacionais.

A Associação de Jogadores de Futsal (AJFS) anunciou, após a votação dos jogadores da primeira divisão, a vitória de 5 estrelas do Barcelona nos prémios de melhores jogadores nas respetivas posições, com Dídac Plana a arrebatar o prémio de melhor guarda-redes, António Pérez o de melhor defesa, Luciano Gauna o de melhor ala direito, Matheus o de melhor ala esquerdo e Pito o de melhor pivô da competição.

Superioridade esmagadora na votação

António superou na votação o seu colega do Barcelona João Victor e o jogador do El Pozo Múrcia Gadeia, enquanto Gauna levou vantagem sobre o seu colega Toré e o jogador do Inter Movistar Javi Mínguez, ao passo que Matheus obteve mais votos do que o seu colega Erick Martel e Marcel, jogador do El Pozo Múrcia, e Pito venceu a votação superando Dener, do El Pozo Múrcia, e Daniel, do Manzanares.

Estas conquistas individuais evidenciam o grau de domínio do Barcelona sobre as competições nacionais, tendo os blaugranas terminado a época regular no primeiro lugar, antes de se sagrarem campeões após um percurso notável nas eliminatórias.

Preparação para a nova época

No que diz respeito aos preparativos para a nova época, a equipa de futsal do Barcelona deverá iniciar a sua preparação no próximo dia 3 de agosto, com a realização dos exames médicos necessários, antes de viajar para Encamp, em Andorra, para realizar o seu habitual estágio de treino, preparando-se para defender o título na nova época.