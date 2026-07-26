O Barcelona mantém a intenção de contar com Ferran Torres nas suas fileiras e planeia iniciar as negociações para renovar o contrato do jogador no próximo mês de setembro, numa altura em que o clube catalão não recebeu qualquer informação oficial sobre uma eventual vontade de o ver sair neste verão.

Ferran Torres, de 26 anos, desperta grande admiração no Paris Saint-Germain, orientado pelo treinador Luis Enrique, isto depois do seu brilhantismo com a seleção de Espanha e da conquista do Campeonato do Mundo, competição na qual marcou o golo da vitória (1-0) sobre a Argentina na final, segundo o jornal"Mundo Deportivo", da Catalunha.

Ainda assim, não chegou ao Barcelona qualquer sinal oficial, seja do jogador, dos seus representantes ou do atual campeão europeu, sobre a possibilidade da sua transferência.

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O autor do golo que deu a Espanha o seu segundo título mundial encontra-se ainda em período de descanso, e prevê-se que não regresse à cidade desportiva do Barcelona antes de 10 de agosto, após completar 3 semanas de férias.

O Barcelona entende que, caso Ferran, vinculado por contrato ao clube até 2027, esteja a pensar sair durante o atual período de transferências de verão, deverá esclarecer a sua posição pessoalmente e dirigir-se à direção do seu clube para debater o assunto.

Por outro lado, o clube catalão continua a contar com Ferran, considerando-o um elemento importante da equipa, e deseja prolongar o seu contrato, apesar de existir uma quantia de 8 milhões de euros que o Barcelona terá de pagar ao Manchester City, de acordo com o previsto no acordo ao abrigo do qual o jogador foi transferido em janeiro de 2022.

A direção do Barcelona planeia abrir o processo de renovação no próximo mês de setembro, após o encerramento do mercado de transferências de verão, por motivos relacionados com as regras do fair play financeiro.

Ferran Torres marcou 65 golos em 207 jogos pelo Barcelona, tendo a época passada sido a sua melhor com a camisola da equipa, ao apontar 21 golos em 49 jogos, superando os números da temporada anterior, quando marcou 19 golos em 45 jogos.