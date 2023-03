Bangu x Fluminense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Carioca

Equipes entram em campo neste sábado (4), pela décima rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Bangu e Fluminense se enfrentam na tarde deste sábado (4), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela décima rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta,e da BandSports, na TV fechada.

Embalado com três vitórias consecutivas, o Fluminense aparece na vice-liderança, com 19 pontos, quatro a menos que o líder Flamengo, que encara o Vasco no domingo (5), às 18h10 (de Brasília). Já o Bangu, sob o comando de Felipe Loureiro, aparece em sétimo, com 12 pontos, e busca reencontrar o caminho da vitória após duas derrotas consecutivas.

"Enfrentar o (Fernando) Diniz será o maior desafio da minha carreira até agora. A gente vai tentar criar alguma situação para, quem sabe, sair vitorioso", afirmou o treinador.

Em 230 jogos disputados entre as equipes, o Fluminense registra uma ampla vantagem. Foram 144 vitórias, contra 49 do Bangu, além de 37 empates. No último encontro, válido pelo Cariocão 2022, o Bangu venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Alexsander; André, Martinelli, Ganso; Arias (Michel Araujo), Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Bangu: Matheus Santillo; Carlos Eduardo, Patrick, Adryan, Gabriel Feliciano, Adsson, Renatinho, Edinho, Samuel, Luis Felipe, Marcos Calazans. Técnico: Felipe Loureiro.

Desfalques

Fluminense

Jorge rompeu ligamento do joelho direito, enquanto Manoel segue no departamento médico.

Bangu

Sem desfalques confirmados.

Quando é?