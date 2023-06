Banfield x River Plate ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (12), pela 20ª rodada do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

Banfield e River Plate se enfrentam na noite desta segunda-feira (12), a partir das 19h15 (de Brasília), no Estádio Florencio Sola, em Buenos Aires, pela 20ª rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Depois da derrota para o Racing por 2 a 0 na última rodada, o Banfield busca voltar a vencer no Campeonato Argentino. A equipe ocupa a 26ª posição, com 18 pontos, e soma quatro vitórias, seis empates e nove derrotas.

Do outro lado, o River Plate, que vem de vitória sobre o Fluminense por 2 a 0 na Libertadores, volta a sua atenção para a disputa do Campeonato Argentino. A equipe ocupa a liderança com 41 pontos. Até aqui foram 13 vitórias, dois empates e três derrotas.

Prováveis escalações

River Plate: Armani; Herrera, Rojas, Pirez, Casco; Aliendro, Kranevitter; Simon, Fernandez, Barco; Borja.

Banfield: Cambeses; Coronel, Olivera, Maciel, Mago; Bisanz, Cabrera, Remedi, Piedrahita; Chavez, Gimenez.

Desfalques

River Plate

Sem desfalques confirmados.

Banfield

Sem desfalques confirmados.

Quando é?