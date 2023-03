Banfield x Boca Juniors ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes entram em campo neste domingo (12), pela sétima rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Banfield e Boca Juniors se enfrentam na noite deste domingo (12), no Estádio Florencio Sola, às 21h30 (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN4 e do Star+, no streaming.

Embalado com três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos da temporada, o Boca Juniors vem de empate sem gols com o Defensa y Justicia na última rodada do Campeonato Argentino. No momento, aparece na sétima posição, com 11 pontos.

Do outro lado, o Banfield, na última posição, com apenas três pontos, busca a primeira vitória no torneio. Até o momento, foram três empates e três derrotas.

Prováveis escalações

Boca Juniors: Romero, Advíncula, Valdez, Figal, Fabra; Varela, Fernández, Romero; Benedetto, Langoni e S. Villa.

Banfield: Cambeses; A. Romero, A. Maciel, E. Olivera, E. Insúa; Alemán, Remedi, Cabrera, Bizans; Sosa, Chávez.

Desfalques

Boca Juniors

Orsini, Vázquez e Rojo estão lesionados.

Banfield

Sem desfalques confirmados.

Quando é?