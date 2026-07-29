No momento em que os torcedores do Barcelona aguardam ansiosos os primeiros contornos do novo time em preparação para a próxima temporada, o jovem craque Alejandro Baldé fez declarações fortes que devolveram a confiança e a esperança à torcida blaugrana, garantindo que a nova contratação do clube será um verdadeiro ponto de virada.

O lateral-esquerdo espanhol de 22 anos, que atualmente cumpre um programa de treinamento especial separado do grupo durante o período de preparação, foi convidado do canal oficial do Barcelona no YouTube em uma sessão franca de perguntas e respostas, na qual não hesitou em expressar sua grande admiração pelo recém-chegado Karim Adeyemi.

Baldé afirmou com notável confiança: "Não faz muito tempo que ele chegou até nós, mas conversei bastante com ele durante esse curto período. Acho que construímos uma boa relação, ele parece uma pessoa tranquila, vai nos ajudar muito durante a temporada, e tenho certeza de que ele fará isso. É muito rápido, conheço ele há um tempo e me impressionei com sua velocidade".

As declarações de Baldé não se limitaram a elogiar o novo companheiro, mas ele também revelou suas ambições pessoais para a nova temporada, ao dizer: "No plano individual, quero continuar evoluindo e aprendendo. Sou um jogador jovem e tenho muito espaço para melhorar".

E prosseguiu Baldé: "Estes são meus principais objetivos. Já no plano coletivo, quero continuar nesse caminho que estamos trilhando, e até melhorá-lo, e se conquistarmos mais títulos, será muito melhor".

O brilhante lateral também abordou o clima dentro do vestiário do Barcelona, elogiando o brasileiro Raphinha e sua capacidade de acolher os jogadores mais jovens, antes de revelar seu círculo de amigos mais próximos ao dizer: "Meus amigos mais próximos no vestiário são Casadó, Lamine, Héctor, Gavi, Ronald e Araújo. Não quero esquecer ninguém".

Quando questionado sobre a partida mais bonita de sua carreira, Baldé não hesitou em escolher um Clássico inesquecível, explicando: "O Clássico com o Xavi, quando o Kessié marcou. Vencemos no último minuto e consegui dar a assistência para o Kessié". Ele também escolheu seu gol na final da Supercopa contra o Real Madrid como seu melhor gol com a camisa do Barcelona.

Baldé encerrou sua fala com uma declaração surpreendente sobre seu ídolo, ao dizer: "Meu ídolo na infância sempre foi Samuel Eto'o", completando: "Já como lateral-esquerdo, meu ídolo é Jordi Alba, que considero o melhor lateral-esquerdo da história do Barcelona".