Bahia x Sport: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Bahia e Sport se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 20h (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em busca da vaga direta à Copa Libertadores 2026, o Bahia volta a campo após o empate com o Juventude por 1 a 1 na última rodada. No momento, o Tricolor Baiano ocupa a sétima posição, com 57 pontos, dois a menos que o quinto colocado Botafogo, equipe que fecha a zona de classificação direta.

"É manter a tranquilidade sabendo que restam dois jogos. São duas finais. O Sport tem feito bons jogos. Vem em uma sequência negativa, mas está dificultando para os seus adversários. Depois vem o Fluminense fora de casa em mais outra decisão. O segredo é manter a tranquilidade, trabalhar o que tem que ser trabalhado. Classificação para a Libertadores é muito possível", afirmou Ronaldo.

"A gente jogou muitos jogos decisivos esse ano. Alguns com sucesso, outros com insucesso. Isso não é o principal fator. Temos que entrar focados, todo jogo é uma decisão. No Brasileiro são 38 decisões", completou.

Por outro lado, o Sport entra em campo apenas para cumprir tabela. Já rebaixado para a Série B, o Leão soma apenas 17 pontos, com duas vitórias, 11 empates e 23 derrotas. Aproveitamento de 15% no Brasileirão.

Bahia: Ronaldo; Arias; Kanu; Ramos Mingo, Luciano Juba; Nicolas Acevedo; Caio Alexandre, Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José.

Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Lucas Kal e Lucas Lima; Matheusinho, Léo Pereira e Pablo.

Desfalques

Bahia

David Duarte, Michel Araújo e Mateo Sanabria estão no departamento médico, enquanto Jean Lucas cumprirá suspensão.

Sport

Pedro Augusto, Hereda e Derik Lacerda estão machucados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 03 de dezembro de 2025

quarta-feira, 03 de dezembro de 2025 Horário: 20h (de Brasília)

20h (de Brasília) Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova - Salvador, BA

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 62 jogos disputados entre as equipes, o Bahia soma 26 vitórias, contra 20 do Sport, além de 16 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, as equipes empataram sem gols.

Classificação

