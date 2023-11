Bahia x São Paulo: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (29), na Arena Fonte Nova; veja como acompanhar na TV e na internet

Bahia e São Paulo se enfrentam na noite desta quarta-feira (29), às 20h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Lutando contra o rebaixamento, o Bahia, com 41 pontos, vem de empate com o Athletico-PR por 1 a 1 e goleada aplicada sobre o Corinthians por 5 a 1 nos últimos dois jogos disputados. Dependendo apenas de si para se livrar da queda, a equipe terá o retorno de Raul Gustavo e Everaldo.

Do outro lado, o São Paulo, no meio da tabela, com 47 pontos, vem de uma vitória e dois empates nos últimos três jogos disputados. Campeão da Copa do Brasil, o Tricolor já está classificado para a Libertadores 2024.

Mais artigos abaixo

Em 48 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo soma 17 vitórias, contra 16 do Bahia, além de 15 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe, Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido [Juba]; Rezende, Acevedo [Yago Felipe] e Thaciano; Cauly, Biel e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Lucas Beraldo e Welington; Pablo Maia, Alisson, Lucas, James Rodríguez e Michel Araújo (Wellington Rato); Luciano. Técnico: Dorival Júnior.

Desfalques

Bahia

António Oliveira e Deyverson estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

São Paulo

Erison, suspenso, e Galoppo, Igor Vinicius, Calleri, Marcos Paulo, Pato e Rodrigo Nestor no departamento médico, são desfalques.

Quando é?