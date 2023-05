Bahia x Santos ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas da Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (31), em Salvador; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Salvador, Bahia e Santos entram em campo na noite desta quarta-feira (31), a partir das 19h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV3, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Em casa, o Bahia terá o apoio de sua apaixonada torcida para lutar pela classificação. O momento do Tricolor, no entanto, não é dos melhores. Isso porque a equipe não vence há cinco jogos (envolvendo todas as competições).

"É um jogo difícil. Lá já foi disputado e aqui vai ser mais ainda. Vamos precisar do apoio do nosso torcedor, ter a casa cheia para sair com o triunfo e, consequentemente, a classificação que vai ser muito importante para nós e para o clube. A Copa do Brasil é outra competição, e a gente tem que dar importância a esse jogo. É um jogo muito importante para história do clube", disse Jacaré, em entrevista.

Do outro lado, o Santos também não ganha há cinco partidas, vindo de derrota no fim de semana pelo Brasileirão. O Peixe, entretanto, terá o reforço de Mendoza, recuperado de lesão.

"O que a gente tem que voltar a ter a partir de quarta é retomar a intensidade, a parte técnica, o nosso jogo. Não dá para se sustentar apenas com contra-ataque, precisamos ter o controle da bola, trocar mais passes para que a gente consiga fazer a transição. A equipe precisa sair de trás e ocupar o campo de ataque. Era o que estávamos fazendo, esse era o nosso padrão, estávamos fazendo isso (...) Todas as equipes oscilam, é normal, e eu espero que tenha sido hoje essa nossa oscilação", disse o técnico Odair Helman.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o Santos venceu 10 vezes, o Bahia cinco, além de cinco empates.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe, Kanu, David Duarte e Rezende; Jacaré, Acevedo, Rezende e Ryan (Chávez); Cauly, Biel e Everaldo.

Santos: João Paulo; Gabriel Inocêncio, Messias, Joaquim e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Mendoza, Deivid Washington e Soteldo.

Desfalques

Bahia

Marcos Victor, Matheus Bahia, Raul Gustavo e Yago Felipe estão no departamento médico, enquanto Vinícius Mingotti e Thaciano não podem ir a campo por já terem atuado na competição por outras equipes.

Santos

Sem desfalques confirmados.

Quando é?