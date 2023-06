Bahia x Grêmio ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste sábado (1), pela 13ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Bahia recebe o Grêmio na noite deste sábado (1), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Na 14ª posição com 12 pontos, o Bahia vem de derrota fora de casa. O Tricolor baiano realizou treinos táticos, trabalhou as finalizações e as bolas paradas ao longo da semana. A equipe mandante tem uma série de desfalques por lesões.

Do outro lado, o Grêmio quer o terceiro triunfo consecutivo para se manter na vice-liderança, com 23 pontos. O time gaúcho terá uma série de cinco jogos em 15 dias e, por isso, o técnico Renato Portaluppi pode fazer modificações na equipe titular.

As equipes já se enfrentaram 55 vezes, com 14 vitórias do Bahia, 23 do Grêmio, além de 18 empates.

Prováveis escalações

Bahia: Mateus Claus; Cicinho, Kanu, Vitor Hugo e Chavez; Acevedo, Rezende, Cauly e Thaciano; Kayke e Mingotti. Técnico: Renato Paiva.

Grêmio: Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Uvini, Kannemann e Reinaldo; Villasanti e Carballo; Bitello, Cristaldo e Cuiabano; Vina. Técnico: Renato Portaluppi.

Desfalques

Bahia

Yago Felipe, Matheus Bahia, Danilo Fernandes, Jacaré, Biel e David Duarte estão no departamento médico.

Grêmio

Sem desfalques confirmados.

Quando é?