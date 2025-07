Bahia x Fortaleza: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das quartas de final da Copa do Nordeste 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (9), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bahia e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, pelas quartas de final da Copa do Nordeste 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SBT Nordeste na TV fechada, da ESPN na TV fechada, do Premiere no pay-per-view, além do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Sem vencer há sete jogos na temporada, com seis derrotas e um empate, o Fortaleza volta suas atenções para a disputa da Copa do Nordeste. Atual campeão, o Leão do Pici busca conquistar seu quarto título no torneio. Na primeira fase, a equipe terminou em quarto lugar no Grupo A, com nove pontos. Em sete partidas, somou três vitórias e quatro derrotas.

Por outro lado, o Bahia é tetracampeão do Nordestão, com conquistas em 2001, 2002, 2017 e 2021. Na atual edição do torneio, o Tricolor Baiano encerrou a fase de grupos na liderança do Grupo B, com 16 pontos. Em sete jogos, obteve cinco vitórias, um empate e uma derrota, aproveitamento de 76%.

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir (Cauly), Erick Pulga e Willian José.

Fortaleza: João Ricardo; Mancuso, Brítez (Kuscevic), Gustavo Mancha, Pacheco; Martínez, Pochettino e Matheus Pereira; Marinho, Breno Lopes e Lucero.

Desfalques

Bahia

Kanu e Erick seguem fora.

Fortaleza

Sem desfalques confirmados.

Que horas começa Bahia x Fortaleza

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 47 jogos disputados entre as equipes, o Bahia soma 18 vitórias, contra 14 do Fortaleza, além de 15 empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2024, o Leão do Pici venceu por 4 a 1.

Classificação

