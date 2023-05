Bahia x Coritiba ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram neste domingo (7), pela quarta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Bahia e Coritiba entram em campo na tarde deste domingo (7), na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 16h (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Na 15ª posição com 3 pontos, o Bahia busca a sua segunda vitória consecutiva na competição. O Tricolor teve uma semana cheia para descansar e fazer ajustes no elenco e não possui desfalques confirmados.

Do outro lado, o Coritiba ocupa o 19º lugar, com 1 ponto. O Coxa quer o seu primeiro triunfo no campeonato e quer deixar para trás uma marca incômoda: o time perdeu 14 dos últimos 15 jogos disputados na Série A.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o Bahia ganhou dois, o Coritiba cinco, além de 13 empates.

Escalações

Bahia: Marcos Felipe; Jacaré, Kanu, David Duarte, Rezende e Matheus Bahia; Cauly, Ademir, Thaciano e Acevedo; Everaldo. Técnico: Renato Paiva.

Coritiba: Gabriel Vasconcelos; Henrique (Jean Pedroso), Bruno Viana e Victor Luis; Natanael, Willian Farias, Bruno Gomes e Jamerson; Alef Manga, Rodrigo Pinho e Kaio César. Técnico: Antonio Carlos Zago.

Desfalques

Bahia

Sem desfalques confirmados.

Coritiba

Kuscevic e Júnior Urso estão no departamento médico.

Quando é?