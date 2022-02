Avaí x Próspera-SC: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Catarinense 2022

Avaí e Próspera se enfrentam pela quinta rodada do Campeonato Catarinense, às 16h30 (de Brasília), na Ressacada. A partida será marcada pela necessidade dos dois times pontuarem na tabela da competição.

O Avaí vem de empate com a Juventus por 0 a 0 e, agora, ocupa a 6ª posição do campeonato. O Próspera, por sua vez, se recuperou na tabela com uma vitória sobre a Chapecoense por 2 a 0, e se afastou da zona de rebaixamento.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Avaí e Próspera se enfrentam pelo Campeonato Catarinense. O time da casa terá a ausência de Betão, que sofreu um choque de cabeça na última partida, enquanto Renato se recupera de um desgaste físico.

Do outro lado, o Próspera, não terá nenhum desfalque em relação ao time titular que bateu a Chapecoense por 2 a 0, na última rodada.

Possível escalação do Avaí: Douglas; Matheus Ribeiro, Arthur Chaves, Alemão, Diego Matos; Bruno Silva, Eduardo e Lourenço; Vinícius Leite, Copete e Rômulo.

— E.C Próspera (@ec_prospera) February 3, 2022

Possível escalação do Próspera: Igor; Pará, Matheus, Gullithi, Foguinho; Beto, Bessa, Pedrinho; Japa, Flamon e Gabriel.

DESFALQUES

AVAÍ:

BETÃO: lesionado

RENATO: desgaste físico

PRÓSPERA:

SEM DESFALQUES

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Avaí e Próspera será transmitido ao vivo pelo OneFootball, no pay-per-view neste sábado (5).