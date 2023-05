Avaí x Vila Nova ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (3), pela quarta rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Avaí e Vila Nova se enfrentam na tarde desta quarta-feira (3), no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, a partir das 21h15 (de Brasília), pela quarta rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Na 12ª posição, com três pontos, o Avaí quer usar o fator casa para conquistar uma vitória e dar um salto na tabela. Na última rodada, a equipe comandada por Alex perdeu para o Criciúma pelo placar de 1 a 0.

Já o Vila Nova está 100% na Série B, a equipe tem duas vitórias em dois jogos. O time goiano tem uma partida adiada contra o Sport ainda para ser realizada.

Prováveis escalações

Avaí: Ygor Vinhas; Thales (Igor Inocêncio), Didi, Roberto e Natanael; Wellington, Eduardo e Rafael Gava; Júlio Cesar (Andrey), Cipriano e Patiño. Técnico: Alex.

Vila Nova: Dênis, Léo Duarte, Rafael Donado, Eduardo, Rodrigo, Ralf, Lourenço, Everton, Caio Dantas, Neto Pessoa e Guilherme Parede. Técnico: Claudinei Oliveira.

Desfalques

Avaí

Vitinho, Guilherme Santos, Kazu, Jean Lucas, Thiago Rosa e Fabrício Baiano estão lesionados e são desfalques para a equipe. Rafael Gava terá de cumprir suspensão e também está fora do jogo.

Vila Nova

Sem desfalques confirmados.

Quando é?