Avaí x Fluminense: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Duelo será neste domingo (16), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Precisando urgentemente de uma vitória, o Avaí recebe o Fluminense na noite deste domingo (16), às 19h (de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada.

Sem vencer há quatro jogos e 19º colocado do campeonato, com 28 pontos, o Avaí sabe que precisa vencer para seguir com chances de escapar do rebaixamento. O time conta com o retorno de Pottker, que cumpriu suspensão na última rodada, enquanto Guerrero e Raniele são dúvidas.

Já o Fluminense chega pressionado para o confronto, pois não ganha há três partidas e caiu para a quinta posição, com 51 pontos. O Tricolor não terá Nathan, suspenso, e Nino, com problema físico. Além disso, o técnico Fernando Diniz, buscando o triunfo, pode promover mudanças na equipe titular.

Escalações

Escalação do provável do Avaí: Vladimir; Kevin, Rodrigo Freitas, Raphael e Cortez; Lucas Ventura, Bruno Silva e Jean Pyerre; Pottker, Rômulo e Bissoli.

Escalação do provável Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Manoel, Felipe Melo (David Braz) e Calegari; André, Martinelli e Ganso; Caio Paulista (Matheus Martins), Arias e Cano.

Desfalques

Avaí

Bressan, lesionado, desfalca o time da casa.

Fluminense

Nathan, suspenso, e Nino, machucado, são as baixas no Tricolor.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Fluminense é favorito contra o Avaí nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2 na vitória do Tricolor, $ 3,20 no empate e $ 3,60 caso o Leão vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,15 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,60 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se ambas as equipes vão balanças as redes, pagando-se $ 1,90 caso positivo, e $ 1,75 caso negativo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

• Data: domingo, 16 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Ressacada, Florianópolis - SC

• Arbitragem: Anderson Daronco (árbitro), Rafael da Silva Alves e Maira Mastella Moreira (assistentes), Luiz Augusto Silva Tisne (quarto árbitro) e Wagner Reway(AVAR)