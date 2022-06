Avaí 2 x 2 Palmeiras: gols, pênalti de Bressan, golaço de Jean Pyerre e mais do jogo do Brasileirão

Palmeiras sai atrás no fim do primeiro tempo, vira no segundo, mas Jean Pyerre, com golaço, garante um ponto para o Leão da Ilha

O Palmeiras perdeu a oportunidade de abrir cinco pontos para o Corinthians, segundo colocado. Neste domingo (26), a equipe de Abel Ferreira empatou com o Avaí por 2 a 2, na Ressacada, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar do primeiro tempo ter sido travado e com pouca emoção, o Avaí abriu o placar com Bissoli, de pênalti, já nos acréscimos. Na volta do intervalo, o jogo foi mais movimentado e o Verdão virou o placar com Gustaco Scarpa, também de pênalti, e Rony. Porém, nos minutos finais, o Leão da Ilha buscou o empate com um golaço de falta de Jean Pyerre.

Com o empate, o Verdão, segue líder do Brasileirão, com 29 pontos, três a mais do Corinthians, vice-líder, que empatou com o Santos. Já o Avaí continua no meio da tabela, com 18 pontos.

Agora, o Palmeiras se prepara para visitar o Cerro Porteño, na próxima quarta-feira (29), às 19h15 (de Brasília), no Paraguai, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

Já o Avaí recebe o Cuiabá na próxima rodada do Brasileirão, domingo (3), às 11h (de Brasília).