Autor do gol do Brasil em derrota para a França, Bremer comemora boa atuação: "espero ter deixado uma boa impressão"

Autor do único gol brasileiro na derrota para a França, o zagueiro Bremer, da Juventus, preferiu destacar os pontos positivos da atuação da seleção, mesmo com o resultado adverso. Após a partida, o defensor valorizou o desempenho coletivo diante de um dos adversários mais fortes do cenário internacional.

"Foi um jogo muito difícil. A gente sabe que a França é uma das melhores do mundo, mas nos comportamos bem, fizemos o que o treinador pediu. Infelizmente tomamos um gol na saída de bola, mas o time reagiu bem. Não conseguimos ganhar, mas foi um bom jogo para mostrar para o treinador que estamos aí", afirmou em entrevista à ge tv.

Além da análise do confronto, Bremer também chamou atenção para o momento pessoal vivido. O zagueiro voltou a jogar em dezembro, após um longo período afastado dos gramados por conta de uma grave lesão no ligamento cruzado, que o deixou fora de ação e reduziu sua visibilidade na disputa por espaço na equipe.

"Venho de um ano parado, com uma lesão no ligamento cruzado, e meu nome foi pouco cotado, mas sempre tive na cabeça que quando a oportunidade chegasse eu estaria pronto".

O gol marcado e a atuação consistente diante de um adversário de alto nível representam, para o jogador, um passo importante na retomada de sua carreira em alto nível. "Hoje consegui fazer um bom jogo, voltar para o meu nível é muito importante. Espero ter deixado uma boa impressão para o treinador".

Mesmo com a derrota, a atuação de Bremer surge como um destaque positivo para a comissão técnica, especialmente na última oportunidade de mostrar serviço para a Copa do Mundo.